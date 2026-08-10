الأرصاد تحذر: غدًا وبعد غد الأعلى ارتفاعًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات عن المعدلات الطبيعية

حذرت المتنبىء الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة اعتبارًا من غد /الثلاثاء/ وبعد غد /الأربعاء/؛ نظرًا لتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وأيضا بامتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض؛ مما يسهم في ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية لهذه الفترة من السنة بنحو 4 إلى 5 درجات.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون غدا وبعد غد على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى ستكون 40 درجة في الظل ، غير أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل احساسنا بقيم درجات الحرارة يتجاوز 42 و43 درجة.

ووصفت طقس الغد بأنه سيكون شديد الحرارة رطبا قياسًا باليوم على أغلب المحافظات خلال فترات النهار، مائلا للحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل في ظل هدوء وسرعات الرياح، كما ستكون هناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.. مشددة على أن أغلب المحافظات ستشهد ارتفاعًا في درجات للحرارة باختلاف قيم درجاتها من محافظة لأخرى.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة ستتجاوز خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وستتراوح ما بين 90 إلى 95% في الأماكن الساحلية على البحر المتوسط، لافتة إلى أن الموجة الحارة الحالية ستمتد إلى نهاية الأسبوع بقيم أعلى من المعدلات الطبيعية.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال في فترات الظهيرة تجنبا للاجهاد الحراري وضربات الشمس، مع تناول قدر كبير من السوائل وأهمها المياه، والتواجد في أماكن جيدة التهوية وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال في السيارات المتواجدة تحت أشعة الشمس، بالإضافة إلى متابعة النشرات الجوية بصفة يومية.