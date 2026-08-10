الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات الإخوان بتورط ضابط في مكالمة إباحية

نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام شخص بإجراء مكالمة هاتفية إباحية والإدعاء بكونه أحد ضباط وزارة الداخلية.



وأكد المصدر على أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك وغير صحيح ويعتمد على بعض البيانات والصور المستقاه من مواقع التواصل الإجتماعى، ويأتى فى إطار الحملات الممنهجة التى دأبت عليها جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات بعد أن فقدت مصداقيتها، وأن ذلك لن يثنى الأجهزة الأمنية عن مواصلة جهودها فى كشف مخططات الجماعة الإرهابية الآثمة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات .