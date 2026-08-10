محاصرون تحت الأنقاض .. زلزال كولومبيا يدمر 20 منزلا وتضرر 6 مطارات

تسبب زلزال ضرب كولومبيا يوم الاثنين في إصابات وأضرار جسيمة في إحدى مقاطعاتها على ساحل المحيط الهادئ، بالإضافة إلى مدينة بيريرا، وفقًا لما أفاد به حكام المقاطعات، بعد أن شعر به سكان العاصمة بوغوتا ووصلت آثاره إلى فنزويلا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية أن قوة الزلزال، الذي وقع في تمام الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (1:30 ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة)، بلغت 7.4 درجة، وأن عمقه وصل إلى 60 ميلًا.

وقال رئيس بلدية كالي، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة والواقعة غرب كولومبيا، إن ما لا يقل عن 20 مبنى قد انهارت جراء الزلزال.

وقد شعر به سكان الإكوادور وحتى بنما شمالاً، مما أدى إلى عمليات إخلاء المباني في بوجوتا، عاصمة كولومبيا.

قالت حاكمة مقاطعة تشوكو، نوبيا كارولينا كوردوبا كوري، في تصريح لها على قناة X: "لقد شهدنا للتو زلزالاً كبيراً في مقاطعة تشوكو. ونحن قلقون بشأن الهزات الارتدادية".

وأضافت أنه "على الرغم من أن مركز الزلزال كان بالقرب من سان خوسيه ديل بالمار، إلا أن هناك إصابات وأضراراً جسيمة لحقت بالمباني في العاصمة كيبدو. ونحن نجري بالفعل تقييماً للأضرار وسنصدر التقرير الرسمي الأول قريباً."

صرح حاكم مقاطعة ريسارالدا المجاورة، خوان دييغو باتينو، لإذاعة بلو المحلية بوجود "أضرار جسيمة لحقت ببعض المباني" في بيريرا، عاصمة المقاطعة.

وقال: "ما حدث للتو أمر خطير للغاية. الصور صادمة حقاً، حيث أصيب الناس وانهارت واجهات المباني".

أفاد شهود عيان من وكالة رويترز في ولاية تاتشيرا الحدودية الفنزويلية ومدينة باركيسيميتو الواقعة في وسط غرب البلاد، أن الزلزال قد شعر به هناك.

عقب الزلزال، أعلنت هيئة الطيران المدني في البلاد عن استئناف الرحلات الجوية من ستة مطارات تم إيقافه عن العمل.