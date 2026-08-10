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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملفات ساخنة تهز الزمالك.. 3 أزمات على طاولة مجلس الإدارة لحلها

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار جماهير الزمالك إلى اجتماع مجلس إدارة النادي المقرر عقده اليوم في ظل وجود عدد من الملفات الشائكة التي تفرض نفسها بقوة على طاولة المجلس وتحتاج إلى قرارات حاسمة خلال المرحلة الحالية. 

ويأتي في مقدمة هذه الملفات مستقبل شركة الكرة والعروض الاستثمارية المقدمة للنادي إلى جانب أزمات غياب عدد من اللاعبين وعلى رأسهم خوان بيزيرا وشيكوبانزا، فضبل عن موقف عبد الله السعيد ومستحقاته المالية المتأخرة وسط تحركات من الإدارة لإنهاء الأزمات وتهيئة الأجواء المناسبة قبل انطلاق الموسم الجديد.

شركة الكرة والعروض الاستثمارية تتصدر المشهد

يأتي ملف شركة الكرة على رأس الملفات المطروحة أمام مجلس إدارة الزمالك في ظل العروض الاستثمارية التي تلقاها النادي خلال الفترة الماضية والتي يسعى المجلس إلى دراستها وتحديد مدى جدواها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

ويناقش المجلس خلال الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالعروض المقدمة تمهيدًا لحسم الموقف خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع أهداف النادي وخططه الاستثمارية.

بيزيرا وشيكوبانزا.. الغياب يضع الزمالك أمام قرارات حاسمة

كما يبحث مجلس الإدارة موقف عدد من لاعبي الفريق الذين انقطعوا عن التدريبات ولم ينتظموا في معسكر الإعداد، وفي مقدمتهم الأنجولي شيكوبانزا والبرازيلي خوان بيزيرا.

ويترقب الزمالك موقف بيزيرا في ظل رغبة اللاعب في الرحيل وخوض تجربة احترافية جديدة، بينما ينتظر حسم موقف النادي من العروض المقدمة للحصول على خدماته.

وتسعى إدارة الزمالك إلى تحديد الخطوات التي سيتم اتخاذها تجاه اللاعبين المتغيبين، خاصة في ظل أهمية انتظام جميع العناصر في فترة الإعداد للموسم الجديد.

عبد الله السعيد.. مستحقات مالية وحسم الموقف

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع أيضًا موقف عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق، في ظل استمرار تمسكه بالحصول على مستحقاته المالية المتبقية لدى النادي.

وتقدر مستحقات اللاعب بنحو 8 ملايين جنيه، تمثل الجزء المتبقي من مستحقاته عن الموسم الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة للوصول إلى حل يرضي الطرفين ويضمن عودة اللاعب إلى صفوف الفريق وانتظامه في المعسكر.

ويأتي هذا الملف في ظل حالة من الجدل أعقبت غياب عبد الله السعيد عن تدريبات الفريق بالتزامن مع تمسكه بالحصول على مستحقاته قبل العودة.

الزمالك يبحث عن حسم الملفات الشائكة

وتسعى إدارة الزمالك خلال اجتماع اليوم إلى حسم أكبر عدد ممكن من الملفات العالقة سواء المتعلقة بالاستثمار وشركة الكرة أو أوضاع اللاعبين بهدف فرض حالة من الاستقرار الإداري والفني داخل النادي.

وتكتسب القرارات المنتظرة أهمية كبيرة في ظل استعداد الفريق لانطلاق الموسم الجديد ورغبة الإدارة في إنهاء جميع الأزمات قبل بداية المنافسات الرسمية.

مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك خوان بيزيرا شيكوبانزا عبد الله السعيد

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