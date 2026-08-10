وزير التعليم العالي يكشف عدد المتغيبين عن تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى للتنسيق

أكد عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي، أنه تم استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى وذلك وفقا للحد الأدنى والاعداد المقررة لكل نظام .



وقال عبد العزيز قنصوة في كلمته في مؤتمر صحفي، :" تسجيل رغبات الشعبة العلمية 292 درجة عدد الطلاب 23154 طالب والشعبة الهندسية 275.5 درجة وعدد الطلاب 16046 طالب والشعبة الأدبية 229 درجة عدد الطلاب 55567 والإجمالي 94767 طالب ".

وتابع عبد العزيز قنصوة:" النظام القديم الشعبة العلمية 369 درجة عدد الطلاب 21 والشعبة الهندسية 347 درجة وعدد الطلاب 7 والشعبة الأدبية 270 درجة وعدد الطلاب 70 وإجمالي 98 طالب والإجمالي العام للمرحلة الاولى 94865 طالب ".

وأكمل عبد العزيز قنصوة:" اعداد الطلاب المتقديمن برغباتهم في المرحلة الأولى 93837 طالب موزعين بواقع 39343 طالب من الشعبة العلمية و54494 طالب من الشعبة الأدبية".

ولفت عبد العزيز قنصوة :" بلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل الرغبات 1028 طالب".



