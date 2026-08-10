الأمن يداهم مصنع لتعبئة مياه مغشوشة لردياتير السيارات بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة مياه ردياتير السيارات كائن بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية.

وضُبط بحوزته (مستلزمات إنتاج وخامات رديئة– 600 لتر مياه ردياتير غير صالحة لإستخدام السيارات – 55 عبوة بودرة ألوان "مجهولة المصدر" – 4299 قطع ملصقات منسوبة لدول لإبرازها وكأنها مستوردة "خلافاً للحقيقة") تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

