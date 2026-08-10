شهادات جامعية مزورة .. القبض على نصاب نهب أموال مواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص نصب على عدد من المواطنين بزعم توفير شهادات مزورة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى يقوم من خلالها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بقدرته على توفير شهادات جامعية موثقة لهم بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – عدد من الشهادات منسوب صدورها لإحدى الجامعات – لاب توب – طابعة أوراق)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



