مشادة كلامية تنتهي بجريمة.. مصرع شخص وإصابة اثنين في إطلاق نار بالقليوبية

شهدت منطقة شلقان التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، بعدما تحولت مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص إلى مشاجرة، انتهت بإطلاق أعيرة نارية، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.



تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من الأجهزة المعنية، يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة شلقان، وسقوط متوفى ومصابين إثر تعرضهم لطلقات نارية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين نشوب مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص بالقرب من منطقة مرور شلقان، قبل أن تتطور إلى مشاجرة بالأيدي.

وخلال الواقعة، أخرج أحد أطراف المشاجرة سلاحًا ناريًا كان بحوزته، وأطلق عدة أعيرة نارية بشكل مفاجئ، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، توفي أحدهم متأثرًا بإصابته، فيما أصيب اثنان آخران.

وجرى نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى القناطر الخيرية، لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد وضبط مرتكبها.

وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من تحديد مكان المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح الناري المستخدم، حيث جرى ضبطه والتحفظ عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع استمرار الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.