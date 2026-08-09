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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الانضباط أولًا.. صحة القليوبية: إحالة أطباء أسنان ومسئولين في القناطر وبنها للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

شدد الدكتور إسحاق جميل إسحاق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على تطبيق قواعد الانضباط الوظيفي وعدم التهاون في أي سلبيات تؤثر على انتظام العمل أو جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المنشآت الصحية بالقناطر الخيرية وبنها.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، والدكتور أسامة أبو عامر، حيث تفقدوا عددًا من الوحدات الصحية والمنشآت الطبية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدأت الجولة بالمرور على وحدتي بهادة وسندبيس التابعتين للإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، حيث تم متابعة انتظام العمل، ومستوى تقديم الخدمات الصحية، ومراجعة أداء الفرق الطبية والإدارية.

ووجه وكيل الوزارة بسرعة تلافي جميع الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها خلال المرور، خلال مدة أقصاها أسبوع، مع التأكيد على إجراء متابعة لاحقة للتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية وعدم تكرار تلك الملاحظات.

وفي إطار تعزيز المساءلة والانضباط الوظيفي، تم إحالة مسؤول المشورة بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية إلى الشؤون القانونية، كما تم إعفاء مسؤول المبادرات بالإدارة من مهامه وإحالته للتحقيق، وذلك في ضوء ما تم رصده خلال الجولة، مع التشديد على الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل وتحقيق المستهدفات المحددة للمبادرات الصحية.
 

ووجه وكيل الوزارة بتكثيف المرور والمتابعة من جانب الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية على المركز الطبي والوحدات التابعة لها، لضمان استمرار الانضباط وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات.
وشملت الجولة المركز الطبي ببنها، حيث تم تفقد انتظام العمل ومتابعة مستوى تقديم الخدمات الطبية خلال الفترة المسائية.
 

وخلال المرور، تم رصد عدم تواجد أطباء الأسنان المكلفين بالعمل خلال الفترة المسائية، وعلى الفور وجه وكيل الوزارة بإحالتهم إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة، مؤكدًا أن الالتزام بمواعيد العمل وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين أمر لا يقبل التهاون.
 

ووجه بتكثيف المرور والمتابعة من جانب الإدارة الصحية ببنها على المركز الطبي، لضمان انتظام العمل واستمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار فترات العمل المختلفة.
 

في سياق متصل، شدد الدكتور إسحاق جميل إسحاق على ضرورة استكمال المستهدف الكامل لمبادرة السمعيات على مستوى الإدارة الصحية ببنها، مع تكثيف العمل والمتابعة لضمان الوصول إلى المستهدفات المقررة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين من خدمات المبادرة.
 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الانضباط الوظيفي وجودة الأداء وتحقيق المستهدفات الصحية تمثل ركائز أساسية للعمل داخل المنشآت الصحية، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية بصورة مكثفة، والتعامل الفوري مع أي سلبيات يتم رصدها، مع متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية على أرض الواقع.
 

من جانبه، أكد الدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، أهمية تكامل الأدوار بين المديرية والإدارات الصحية والمنشآت التابعة لها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

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