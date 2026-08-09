مصرع شابين في حادث تصادم بكفر شكر بالقليوبية

لقي شابان من أبناء قرية كفر رجب التابعةلمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية مصرعهما، إثر حادث تصادم مروع بين موتوسيكل وسيارة، على طريق كفر شكر أمام قرية البقاشين.



وأسفر الحادث عن وفاة محمد عمارة ومصطفى رضا عبد الرحيم، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية، وتم نقل الجثامين لمسشفى كفر شكر تحت تصرف جهات التحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفيين .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد مصرع شابين إثر حادث تصادم مروع بين موتوسيكل وسيارة، على طريق كفر شكر أمام قرية البقاشين جرى نقلهما للمستشفى لاتخاذ اللازم .

وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية الذين نعوا الشابين، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرهما وذويهما الصبر والسلوان.



وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.