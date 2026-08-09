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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 64 محضرًا وضبط 8 آلاف زجاجة مياه معدنية بدون فواتير فى حملة مكبرة بالقليوبية

وكيل وزارة التموين بالقليوبية
وكيل وزارة التموين بالقليوبية
إبراهيم الهواري

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية ، حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، اليوم الأحد 9 أغسطس 2026.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بتكثيف الرقابة والتصدي للمخالفات التموينية والتجارية.


وأسفرت الحملات عن تحرير 64 محضرًا وتقريرًا بالمخابز والأنشطة التجارية، تنوعت بين مخالفات نقص الأوزان، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود قائمة، وغيرها من المخالفات.
كما تمكنت الحملات من ضبط كميات من السلع والمواد التموينية المخالفة، شملت 5 شكاير دقيق بلدي مدعم بنسبة 87% بناحية شبلنجة، و3 شكاير سكر بإجمالي 150 كيلوجرامًا، و5 شكاير دقيق فاخر استخراج 72% بإجمالي 250 كيلوجرامًا داخل مخبز سياحي يعمل بدون ترخيص.
وفي السياق ذاته، تمكنت الحملات من ضبط 400 كرتونة مياه معدنية بإجمالي 8000 زجاجة، بدون فواتير، داخل مخزن يعمل بدون ترخيص.
وشملت الحملات المرور والتفتيش على المخابز البلدية والأنشطة التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع أو الأسعار أو الأوزان، وضمان وصول السلع للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
كما ناشدت المديرية المواطنين ضرورة الحصول على فاتورة أو مستند شراء عند شراء أي سلعة، والتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار والأوزان عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528.

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