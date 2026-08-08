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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة القليوبية يتابع ميدانيًا مستشفى طوخ المركزي ويبحث خطة الارتقاء بجودة الخدمات الطبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور إسحاق جميل إسحاق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، متابعة ميدانية لمستشفى طوخ المركزي، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات الأداء، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان وخطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.


وعقد وكيل الوزارة اجتماعًا موسعًا داخل المستشفى، بحضور الدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، والدكتورة أميمة عباس، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور يوسف عرابي، مدير إدارة الطوارئ بالمديرية، والأستاذة إيمان زكريا، مدير إدارة التمريض، إلى جانب الدكتور خالد شومان، مدير مستشفى طوخ المركزي، ونائبه.
وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء بالمستشفى ومتابعة تنفيذ خطط التطوير، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل ووضع الحلول المناسبة لتذليلها، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، من بينها تعاقدات الأطباء، ومستوى الخدمة الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوي والقسطرة القلبية والأشعة المقطعية والأقسام الداخلية والعناية المركزة، فضلًا عن متابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى.
وأكد الدكتور إسحاق جميل إسحاق أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير المنظومة الصحية، لما لها من دور في دعم فرق العمل ورصد التحديات على أرض الواقع والتعامل معها بشكل سريع وفعّال، بما ينعكس على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى استمرار مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية في تنفيذ خططها التطويرية بمختلف المستشفيات، بهدف رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة.

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