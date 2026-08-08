استمرار تسجيل حالات الميلاد والوفاة لغير المصريين بعدد من مكاتب الصحة بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة في القليوبية استمرار تقديم خدمات تسجيل حالات الميلاد والوفاة لغير المصريين، من خلال عدد من مكاتب الصحة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة.



ويأتي ذلك برعاية الدكتور إسحاق جميل إسحاق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب، وكيل مديرية الصحة، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، بهدف تسهيل حصول المقيمين على الخدمات وإنجاز الإجراءات في أسرع وقت.

وتشمل مكاتب الصحة المختصة بتسجيل حالات الميلاد والوفاة لغير المصريين، خلال مواعيد العمل الرسمية: مكتب صحة رابع ببنها – التابع للإدارة الصحية ببنها، ومكتب صحة الحي الأول – التابع لإدارة العبور الصحية، ومكتب صحة الخانكة ثان – التابع لإدارة الخانكة الصحية.

كما تتوفر الخدمة على مدار 24 ساعة بالمكاتب التي تعمل بنظام الـ24 ساعة، وذلك بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، من خلال: مكتب صحة بنها أول – التابع للإدارة الصحية ببنها، ومكتب صحة قليوب المحطة – التابع لإدارة قليوب الصحية.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أن إتاحة الخدمة بعدد من المكاتب تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة، وتيسير حصول المواطنين والمقيمين عليها، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات وتحسين جودة الأداء، في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على تيسير الإجراءات أمام المواطنين والمقيمين، وتقديم خدمات صحية ومدنية متميزة.