ضبط مدير مخزن غير مرخص بالقليوبية بداخله طفايات حريق مغشوشة ومقلدة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط المدير المسؤول عن مخزن «غير مرخص» كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، وبحوزته 30 قطعة طفاية حريق مدون عليها “بيانات مغشوشة” و"مقلدة لإحدى العلامات التجارية" (منتج نهائي)، و87 قطعة طفاية حريق فارغة معدة للتعبئة، و500 قطعة ملصق مدون على جميعها بيانات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية، و1455 قطعة أدوات ومعدات إنتاج، و375 كجم بودرة حريق دون بيانات مجهولة المصدر «مستلزمات إنتاج».

وتم ضبط المضبوطات تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار مكافحة جرائم الغش الصناعي.