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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط المتهمين بالسطو المسلح على طبيب بيطري وسرقته بالإكراه بطريق سندبيس

متهمين
متهمين
إبراهيم الهواري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 5 متهمين، لاتهامهم بالسطو المسلح على طبيب بيطري والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه، أثناء سيره بسيارته بطريق سندبيس دائرة مركز القناطر الخيرية.


وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين، من بينهم اثنان يعملان مع المجني عليه داخل مزرعة الدواجن حيث استغلا طبيعة عملهما ومعرفتهما بخط سيره، وقاما بتتبعه والتنسيق مع باقي المتهمين لتنفيذ الواقعة.
وبحسب التحريات، اعترض المتهمون طريق الطبيب البيطري أثناء سيره بطريق سندبيس، واستولوا على مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه بالإكراه، مستخدمين أسلحة نارية في تنفيذ جريمتهم، ثم فروا هاربين.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهمين وضبطهم، كما تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة بحوزتهم.
وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المالي والمسروقات المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية

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