صحيفه تركية: محمد صلاح في المركز السابع بقائمة أكثر لاعبي العالم متابعة

كشفت صحيفة ساعت 61 التركية تأثير النجم محمد صلاح نجم طرابزون التركي ومنتخب مصر الجماهيري والتسويقي.
وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح يحتل المركز السابع عالميا بين أكثر لاعبي كرة القدم متابعة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بإجمالي 106 ملايين متابع.
ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة قائمة أكثر لاعبي كرة القدم متابعة بإجمالي 964 مليون متابع ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 633 مليونا ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا بـ398 مليون متابع.
ويحتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الرابع بـ178 مليون متابع ثم كريم بنزيما بـ139 مليوناً ثم النرويجي إرلينج هالاند بـ115 مليون متابع.