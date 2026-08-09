منصف بقرار ينضم إلى معسكر الأهلي في إسبانيا

ينضم الجزائري منصف بقرار ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ينضم مساء اليوم إلى معسكر الإعداد الخارجي المقام حاليًا في إسبانيا، والذي يُختتم بمواجهة نادي برشلونة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» يوم 19 من الشهر الجاري في النسخة الا6 من«LA FESTA DEL GAMPER ESTRELLA DAMM»..

يأتي ذلك عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعب في ضوء الاستعداد للموسم الجديد.





يذكر أن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إسبانيا يمتد حتى العشرين من أغسطس الجاري، وتتخلله ثلاث مباريات ودية، لتجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا للاستحقاقات القادمة.