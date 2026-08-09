أحمد موسى عن «غزوة المطعم»: «عايزين يشوهوا أي حاجة تحصل في البلد.. وناس بتمشي وراهم»

واصل الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، حديثه عن الواقعة التي أطلق عليها اسم «غزوة المطعم»، متناولًا ما وصفه بمحاولات استغلال بعض الوقائع لإحداث حالة من الضغط والتشويه ضد الدولة.

ضغط على البلد

وقال أحمد موسى: «هم عايزين يفضلوا يعملوا حاجة واحدة، تشويه أي حاجة تحصل، أي نوع من التشويه يعمل ضغط على البلد، وناس تمشي وراهم».

وأضاف: «زي ما حصل في غزوة المطعم، ناس مشيت ورا الموضوع، طب أنت عندك هدف، واللي وراك عنده هدف، وأنت مشيت وراهم وبتجري وراهم».

وأشار موسى إلى واقعة الموظف الذي قيل إنه تعرض للفصل من عمله عقب انتشار الواقعة، متسائلًا عن الأساس الذي تم الاستناد إليه في اتخاذ قرار الفصل، قائلًا: «صاحب المطعم مشي وراهم وفصل الراجل، إزاي تفصل الراجل؟، عندك شغل وعندك لائحة، فصلته إزاي؟».

وتابع: «هو القرار بتاع العمل بيقول إيه؟، هل ينفع تفصله كده؟، الراجل ده يرجع تاني، وليه لازم يرجع تاني مكانه؟».

وأضاف موسى: «صاحب المطعم رجّع الراجل تاني، لأنك فصلته من غير حق».



القواعد والقوانين المنظمة

وأشار إلى أن الضغوط التي تعرض لها صاحب العمل؛ جاءت بعد تداول الواقعة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه قال إن ما حدث كشف ضرورة التعامل مع مثل هذه الوقائع وفق القواعد والقوانين المنظمة للعمل.

وتابع: «اتضح إن الموضوع اتاخد في اتجاه تاني، وإن فيه ناس اشتغلت على الموضوع، وأنت تجاوبت مع اللي حصل».