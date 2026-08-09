أحمد موسى: «مبروك لكرة اليد المصرية.. ياريت كل الألعاب الجماعية تكون زيها»

واصل الإعلامي أحمد موسى إشادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر للناشئات لكرة اليد، بعد احتلال المركز الرابع عالميًا في بطولة العالم، مؤكدًا أن المنتخب قدم مستويات مميزة على مدار منافسات البطولة، وكان قريبًا للغاية من الوصول إلى المباراة النهائية.

مباراة إسبانيا

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد: «كان ممكن جدًا نروح للنهائي، وأنا بقول جدًا لأنني تابعت مباريات المنتخب بصراحة، تابعت مباراة الصين، ومباراة كوريا، ومباراة إسبانيا، وتابعت المباريات دي كلها».

تاريخ منتخب ناشئات مصري

وأضاف: «المنتخب قدم بطولة رائعة جدًا، واللاعبات قدمن مستويات متميزة من أول البطولة لحد آخر مباراة، ووصولنا للمربع الذهبي لأول مرة في تاريخ منتخب ناشئات مصري وعربي وأفريقي إنجاز كبير».

ووجه أحمد موسى التحية إلى الجهاز الفني للمنتخب، قائلًا: «شكرًا للكابتن محمد عبد الكريم، المدير الفني للمنتخب، والجهاز الفني كله، له كل التحية والتقدير على المجهود الكبير اللي اتعمل مع المنتخب».

وتابع: «بطولة رائعة، ومنتخب الناشئات قدم بطولة رائعة، وبصراحة يستحقوا كل التحية والتقدير على اللي قدموه، ومبروك لكرة اليد المصرية».

وأكد موسى أن الإنجاز يعكس قوة المنظومة التي تعمل بها كرة اليد المصرية، متمنيًا أن تنجح الألعاب الجماعية الأخرى في تحقيق النجاحات نفسها، وقال: «مبروك لكرة اليد المصرية، هذه المنظومة المتميزة.. يا ريت كل الألعاب الجماعية اللي عندنا تكون منظومتها كده زي كرة اليد».

وأشار إلى أن كرة القدم المصرية تمتلك أيضًا منظومة قوية، لافتًا إلى النتائج التي حققها المنتخب الأول، قائلًا: «عندنا النهاردة كرة القدم، المنتخب الأول، عندنا منظومة أيضًا قوية جدًا، وأدينا كأس عالم متميز».

بطولة أمم أفريقيا

واختتم أحمد موسى حديثه بالإشارة إلى الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني لكرة القدم، قائلًا: «قدامنا إن شاء الله بطولة أمم أفريقيا القادمة، وبإذن الله نستعد لها بشكل جيد، وإن شاء الله نحقق نتائج تليق باسم مصر».