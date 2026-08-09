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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يطالب بكشف تفاصيل إجراءات ضبط خطوط المحمول: الرأي العام له حق المعرفة.. ومافيش حاجة تتخبى

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

واصل الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، حديثه عن أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مطالبًا الجهات المعنية بإعلان جميع الإجراءات التي تم اتخاذها للرأي العام بصورة واضحة ومتكاملة.

إعلان واضح وصريح للرأي العام

وقال أحمد موسى: «لازم الرأي العام يعرف إيه الإجراءات اللي اتعملت واتخذت، بإعلان واضح وصريح للرأي العام، شامل وكامل: حصل واحد، اتنين، تلاتة».


وأضاف: «الرأي العام لازم يعرف، وده حق الرأي العام، المعرفة، والحساب مع المعرفة. دايمًا بنقول إيه يا جماعة؟ المعلومات».


وتابع: «يا جماعة مفيش حاجة تتخبى، إحنا في وقت مفيش حاجة اسمها مش هتتعرف، كل حاجة بتتعرف، قول وصحح ووضح».


وأكد موسى أن من حق المواطن معرفة موقف أي خطوط محمول مسجلة باسمه دون أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، قائلًا: «ده حق المواطن، اللي لعب اسمه واتسجل عليه خط، لازم يعرف، ولازم يكون فيه إجراء».


وأضاف: «أنا هدور زيكم، وقلت للولاد يعملوا كده، وكل الناس اللي أعرفهم قلت لهم يعملوا كده، والدنيا كلها من امبارح بتدور».

 أكتر من خط مسجل

وأشار إلى أن عددًا من زملائه الإعلاميين اكتشفوا وجود خطوط مسجلة بأسمائهم، مضيفًا: «في زملاء لقوا النهاردة، أكتر من زميل، إن عندهم أكتر من خط مسجل باسمهم».


وتابع: «يعني الموضوع إيه؟ يقول الكل، والنهاردة إن شاء الله نطمئن، ندخل ونقرأ ونشوف».

حقيقة الخطوط المسجلة 

وشدد موسى على ضرورة معرفة المواطنين بحقيقة الخطوط المسجلة بأسمائهم، قائلًا: «أي حد يلاقي تليفون مسجل باسمه وهو مش بتاعه، لازم يعرف ويشوف يعمل إيه».


وأضاف: «التليفون ده ممكن يبقى بيرن في كل حتة، وممكن حد يستخدمه في حاجة، وبالتالي لازم صاحب الاسم يعرف ويتأكد».


وأكد أن الإجراءات المتعلقة بضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول لا تزال مستمرة، قائلًا: «مرة تانية بنقول: الشغل شغال، الموضوع مش هيتقفل، العمل جاري على قدم وساق».


 

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