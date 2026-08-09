معاون وزير السياحة الأسبق: مصر قادرة على جذب 50 مليون سائح سنويا

أكد سامح سعد معاون وزير السياحة الأسبق، أن مجلس السياحه العالمي يتوقع قفز كبيره في انفاق السياح الاجانب هذا العام، مضيفاً أنها تقترب من 20 مليار دولار.



وتابع سامح سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن هناك إقبال سياحي كبير على مصر من العرب والخليج، مستدركا أن هناك نموا كبير في حركة السياحة إلى مصر هذا العالم.

وأشار معاون وزير السياحة الأسبق، إلى أن مصر قادرة على جذب 50 مليون سائح سنويا ونحتاج العمل كثيرا على الأمور اللوجيستية.