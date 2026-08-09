الرئاسة الإيرانية: تعيين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي

أعلنت الرئاسة الإيرانية، تعيين محسن رضائي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا لمحمد باقر ذو القدر.

جاء ذلك، بعد قرار المرشد الإيراني بتعيين محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي.

ويعد رضائي من أقدم قادة المؤسسة العسكرية في إيران، حيث تولى قيادة الحرس الثوري الإيراني لمدة 16 عاماً متواصلة بين عامي 1981 و1997، أدار خلالها العمليات العسكرية في أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

وانتقل “رضائي” إلى العمل السياسي والاقتصادي، حيث شغل أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام بين عامي 1997 و2021، وبعدها منصب نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية بين عامي 2021 و2023، ومن ثمّ رئاسة المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات بين 2023 و2026.

فيما أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قرارا بتعيين محمد باقر ذو القدر مستشارا سياسيا له.