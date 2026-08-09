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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري أمريكي: الانتخابات الإسرائيلية المقبلة قد تؤثر بصورة كبيرة على مسار الحرب مع إيران

جوناثان جيليام
جوناثان جيليام
شيماء جمال

قال جوناثان جيليام، الخبير العسكري والاستراتيجي والضابط السابق بالبحرية الأمريكية، إن التغيرات في الداخل الإسرائيلي والانتخابات الإسرائيلية المقبلة قد تؤثر بصورة كبيرة على مسار الحرب مع إيران، ويعتمد ذلك على مَن سيُنتخب، فإذا ظل نتنياهو، فهناك احتمال أكبر لأن نرى استمرارًا في الضغط على إيران وعلى وكلائها في الشرق الأوسط، بوصفها تهديدًا في المنطقة.

وأضاف «جيليام»، خلال مداخلة في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن البرنامج الأساسي لنتنياهو يتضمن مجابهة حماس وحزب الله وإيران بصورة عامة، متابعًا: «أظن أن المعارضة ضد نتنياهو، إذا نظرنا إلى المشهد العام، فقد تحدثت عن حل الدولتين مع الفلسطينيين، ووجهة نظرهم مختلفة جدًا».

وأوضح أن هناك انقسامًا في الشارع الإسرائيلي، وهناك أيضًا نوع من الانقسام في الولايات المتحدة بشأن طريقة إدارة الأمور، والمشكلة الأساسية ستكون أنه لا أحد وقف في وجه إيران كما وقف نتنياهو في هذا الصراع.

وتابع: «إذا استطاع أن يستمر في أسلوبه العنيف، فهناك احتمال كبير أن يُخرجوا حزب الله من لبنان بالطريقة نفسها التي أخرجوا بها حماس، بدرجة كبيرة، من المناطق الفلسطينية».

اسرائيل انتخابات إيران أمريكا فلسطين

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