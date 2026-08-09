القبض على المتهمة بسرقة حقيبة سيدة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الامنية بالإسكندرية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام إحدى السيدات بسرقة حقيبة يدها بإسلوب المغافلة حال سيرها بأحد الشوارع بالإسكندرية .







وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد صاحبة الحساب (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 1/ الجارى حال سيرها بدائرة القسم قامت إحدى السيدات بمغافلتها وسرقة حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى وبعض متعلقاتها الشخصية .

وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (مقيمة بذات الدائرة)، وتم بإرشادها ضبط كافة محتويات الحقيبة المستولى عليها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





