موناكو يهزم ليفربول 3-2 وديا في أنفيلد

فاز موناكو الفرنسي على مضيفه ليفربول الإنجليزي 3-2 اليوم الأحد في مباراة ودية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

سجل كل من ألكسندر غولوفين (44 من ركلة جزاء) وميكا بيريث (56) وباريس برونر (88) أهداف فريق الإمارة.

في المقابل، سجل كل من ألكسندر إيزاك (16) وفلوريان فيرتز (29) هدفي ليفربول.

وتقدم ليفربول بعد لعبة جماعية رائعة بدأها الهولندي راين غرافنبرخ وأنهاها المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في الشباك.

وضاعف "الريدز" النتيجة عقب دربكة في منطقة جزاء موناكو بكرة الالماني فلوريان فيرتز.

وعاد موناكو إلى أجواء اللقاء إثر خطأ من الهولندي فيرجيل فان دايك على الروسي غولوفن داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها الأخير بنفسه في الشباك.

وأدرك فريق الإمارة التعادل في الشوط الثاني عبر الوافد الجديد الدنماركي ميكا قبل أن يخطف الفوز في الدقائق القاتلة من ركلة ركنية نفذها الشاب المغربي أنيس صبير وتابعها الالماني برونر برأسه في الشباك.

وأجرى إيراولا 11 تبديلاً في الشوط الثاني، مانحاً الوافد الجديد الجناح الإسباني فيكتور مونيوز مشاركته الأولى بقميص ليفربول.