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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الأفضل للمرأة الصلاة في الأماكن العامة أم تأجيلها حتى تصل للمنزل؟ عالمة أزهرية تحسم الجدل

صلاة المرأة في الأماكن العامة
صلاة المرأة في الأماكن العامة
محمد صبري عبد الرحيم

أوضحت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة، قائلةً: إن كثيرًا من الأماكن العامة يتوافر بها في الغالب مكان مخصص للسيدات، فإذا دخل وقت الصلاة، وجب عليها أن تتجه إلى المكان المخصص للصلاة فيه، كما يتم توفير ملابس فضفاضة، كالإسدالات وغيرها، لارتدائها عند الصلاة، خاصةً إذا كانت المرأة ترتدي ملابس ضيقة أو بنطالًا ضيقًا.

متى يجوز تأجيل الصلاة؟

وقالت «الحنفي»، في تصريح لـ«صدى البلد»، إنه إذا لم تتوافر أماكن مخصصة للصلاة، فينبغي العلم بأن وقت الصلاة موسع؛ أي إن وقت صلاة الظهر يمتد من الأذان إلى ما قبل أذان العصر، وهو وقت مُتسع لأداء الصلاة حاضرًا، فإذا كانت المرأة خارج المنزل وأذّن الظهر، فيمكنها تأجيل الصلاة حتى تعود إلى بيتها، ولا حرج في ذلك، يقول الله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».

متى تصلي المرأة ولا تؤجل الصلاة؟

وتابعت: أما إذا كانت تعلم أن وقت الصلاة سيفوتها، ولا يوجد مكان مخصص للصلاة، فعليها أن تتوضأ وتؤدي الصلاة وهي جالسة باتجاه القبلة، وتومئ عند الركوع والسجود، بحيث يكون السجود أخفض من الركوع؛ لأن حياء المرأة يمنعها من الركوع والسجود أمام عامة الناس.

واختتمت: والأفضل لها أن تبحث عن مكان يسترها عند أداء الصلاة، وهذا أمر كثيرًا ما نراه عند دخول السوبر ماركت أو غيره من الأماكن العامة.

حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة، وهل رؤية الرجل لها أثناء الصلاة تبطلها؟، قائلاً: يجوز للمرأة أن تصلي في الأماكن العامة إذا خشيت فوات وقت الصلاة ولم تجد مكانًا مخصصًا للنساء، بشرط الالتزام بالحجاب والستر، والأفضل أن تبحث عن مكان أكثر سترًا وبعيدًا عن أنظار المارّة.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته عن فتوى، حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة، إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، ولكن إن خشيت فوات وقت صلاةٍ وهي في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان مخصص لصلاة النساء لتصلي فيه، فإن لم تجد، بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها.

وتابع: فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها، فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلَّت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحّت صلاتها، وإن كان يُستحبّ لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود، وألَّا تُطيل فيهما.

حكم رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها

وأكد أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر، وأهمية اجتهادها في البحث عن مكان مناسب؛ بعيدًا عن رؤية المارَّة لها.

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