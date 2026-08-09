الأزهر للفتوى: إن خشيت المرأة فوات وقت الصلاة وهي خارج منزلها بحثت عن مكان تستتر فيه

أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن ⁩صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، بما في ذلك المسجد، مضيفا: ⁩"ولكن إن خشيت المرأة فوات وقت صلاةٍ وهي خارج بيتها في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها".

وتابع مركز الأزهر للفتوى: ⁩فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها، مضيفا ⁩فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلَّت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحت صلاتها، وإن كان يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود، وألَّا تُطيل فيهما.

⁩وأوضح ان رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر، كما ⁦⁩يجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة وهي لابسة حذاءها ما دام طاهرًا.

ما حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة أو العمل؟

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُشاع بين بعض الناس حول بطلان صلاة المرأة إذا رآها أحد أثناء الصلاة هو كلام غير صحيح شرعًا، مشددًا على أن صلاتها صحيحة تمامًا سواء كانت في الشغل أو أي مكان عام طالما أدتها على هيئتها الكاملة من قيام وركوع وسجود.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، ردًا على سؤال مفاده: "هل صلاة المرأة تبطل إذا صادف أحدهم رؤيتها أثناء أدائها للصلاة؟"، قائلاً: "هذا السؤال جاي من واقع انتشر بين بعض الناس، إن صلاة المرأة في الحالة دي تكون باطلة، لو حد شافها وهي بتصلي، وده كلام غير صحيح، صلاتها صحيحة شرعًا، وتؤديها كاملة كما ينبغي".

أمين الفتوى: يُستحب للمرأة عزل نفسها أثناء الصلاة

وأوضح أنه يُستحب للمرأة أن تعزل نفسها أثناء الصلاة بقدر المستطاع عن أعين الرجال، وأن تبحث عن مكان أكثر سترًا، قائلاً: "يُستحب لها أن تستتر شوية أو تصلي في مكان بعيد عن أعين الرجال، لكن على كل حال، صلاتها صحيحة شرعًا".