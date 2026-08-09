تصعيد حوثي جديد.. استهداف محافظ الحديدة بصاروخ باليستي دون إصابات

نجا الدكتور الحسن طاهر، محافظ محافظة الحديدة اليمنية، من محاولة اغتيال استهدفت منزله في مدينة الخوخة، بعدما تعرض الموقع لقصف بصاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي، وفقًا لوسائل إعلام يمنية عن مصادر خاصة.

استهداف محافظ الحديدة بصاروخ باليستي دون إصابات

وقالت المصادر إن الصاروخ سقط في محيط منزل المحافظ، دون أن يسفر الهجوم عن وقوع إصابات بين المحافظ أو مرافقيه، فيما لم تتضح على الفور حجم الأضرار المادية الناتجة عن الاستهداف.

وجاء الهجوم بعد ساعات من جولة تفقدية أجراها محافظ الحديدة للاطلاع على أوضاع النازحين والجرحى في مديريات الساحل، الأمر الذي اعتبره مسؤولون محليون محاولة لاستهداف القيادة المحلية وعرقلة عمل السلطة التنفيذية في المحافظة.

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الهجوم يأتي في ظل تصعيد عسكري وإعلامي من جانب الحوثيين

ويرى مراقبون أن الهجوم يأتي في ظل تصعيد عسكري وإعلامي من جانب الحوثيين، بالتزامن مع الخسائر التي تقول المصادر إن الجماعة تكبدتها في جبهتي التحيتا والجراحي جنوب الحديدة، وسط مساعٍ لزعزعة الاستقرار في مناطق الساحل الغربي.

وأدان مسؤولون محليون الاستهداف، ووصفوه بأنه «جريمة إرهابية» تضاف إلى ما قالوا إنه سجل جماعة الحوثي في استهداف المدنيين والمنشآت الحكومية، ومحاولات نشر الفوضى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والقوات المتحالفة معها.

وطالب أبناء محافظة الحديدة الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي باتخاذ موقف حازم تجاه الهجوم، وتوفير الحماية اللازمة لقيادات الدولة في الساحل، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى استعادة السيطرة على المحافظة.

وتكتسب الحديدة أهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعها على البحر الأحمر، وارتباطها بطرق الملاحة الدولية، فضلًا عن اتهامات للقوات الحكومية والجهات المناهضة للحوثيين باستخدام سواحلها في ملفات مرتبطة بتهريب الأسلحة وتمويل الجماعة.