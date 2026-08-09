باريس سان جيرمان يتحرك لضم فيران توريس من برشلونة

دخل الإسباني فيران توريس، مهاجم برشلونة، دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان، الذي يسعى لتدعيم خطه الهجومي خلال فترة الانتقالات الحالية، وسط مؤشرات على إمكانية رحيل اللاعب عن النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة «L'Equipe» الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تشعر بالتفاؤل تجاه إمكانية إتمام الصفقة، في ظل اعتقادها بأن توريس يرحب بخوض تجربة جديدة خارج برشلونة، والانتقال إلى الدوري الفرنسي.

ولم يتوقف اهتمام النادي الباريسي عند مرحلة الاستطلاع، إذ أوضحت صحيفة «Mundo Deportivo» الإسبانية أن باريس سان جيرمان تواصل بالفعل مع مسؤولي برشلونة لمعرفة موقفهم من بيع اللاعب وإمكانية فتح باب المفاوضات بشأنه.

ويأتي تحرك باريس سان جيرمان في ظل ارتفاع أسهم توريس، بعدما قدم مستويات لافتة مع منتخب إسبانيا، وكان صاحب هدف حاسم قاد «لاروخا» للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وتشير تقارير فرنسية إلى أن برشلونة قد يوافق على رحيل اللاعب مقابل نحو 50 مليون يورو، وهو الرقم الذي قد يفتح الباب أمام إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، يضع باريس سان جيرمان تصورًا مختلفًا لقيمة جناحه برادلي باركولا، إذ يطالب النادي الفرنسي بالحصول على مبلغ يتراوح بين 150 و170 مليون يورو للموافقة على رحيله، ما يعكس تمسكه باللاعب وارتفاع تقييمه السوقي.

وبين رغبة باريس سان جيرمان في تعزيز خياراته الهجومية، وموقف برشلونة من مستقبل توريس، تتجه الأنظار إلى الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كانت الاتصالات الأولية ستتحول إلى مفاوضات رسمية تقود اللاعب الإسباني إلى العاصمة الفرنسية.