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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة : قفزة تعزز كفاءة الأداء

وزير العدل
وزير العدل
أ ش أ

أجرى وزير العدل المستشار محمود الشريف ، جولة تفقدية موسعة بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز التزاماً بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.

وكان برفقته خلال الجولة التفقدية المستشار عبد الناصر أبو العزم رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية ، وأعضاء المجلس الخاص بالهيئتين، مع حضور لفيف من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة، وعدد كبير من أعضاء الهيئتين.

وفي مستهل الزيارة، رحّب وزير العدل برئيسي الهيئتين، مؤكداً أن حرصهما على المشاركة في هذه الجولة يُتوِّج التعاون المؤسسي المثمر، ويُجسِّد وحدة الصف والتكامل بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية كافة.

واستمع وزير العدل والحضور إلى شرح تفصيلي حول المراحل الإنشائية التي تم تنفيذها في مختلف أركان المدينة، ونسب المطابقة للتوقيتات الزمنية المقررة، إلى جانب استعراض البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر إعمالها داخل المقرات القضائية.

وأكد وزير العدل خلال الجولة أن مشروع «مدينة العدالة» ليس مجرد صرح معماري وهندسي فريد، بل هو ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.

ومن جانبهما؛ أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيسة هيئة النيابة الإدارية بالمستوى الإنشائي والتكنولوجي الراقي الذي وصلت إليه الأعمال بـ «مدينة العدالة»، مثمنين الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية للسلطة القضائية، ومؤكدين أن هذا الصرح العظيم يمثل قفزة نوعية تعزز كفاءة الأداء القضائي والإداري وتصون رسالة العدالة السامية.

وزير العدل المستشار محمود الشريف مدينة العدالة

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