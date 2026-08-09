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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشوربجي والمسلماني يوقعان بروتوكول تعاون بين هيئتي الصحافة والإعلام

الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وقع المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بروتوكول التعاون بين الهيئتين ، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للصحافة ظهر اليوم. 

تضمن البروتوكول التعاون في المجالات الإعلاميّة والإعلانية والأعمال الوثائقية والإنتاج الإعلامي المشترك . 

حضر التوقيع أعضاء الهيئتين ولفيف من رئاسات المؤسسات الصحفية والقومية والقنوات التلفزيونية ، في اجماع علي ضرورة واهمية البرتوكول الذي يعد انطلاقة لتعاون مثمر بين الهيئتين .

وأشاد المهندس عبد الصادق الشوربجي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وبالدور الكبير الذي ينهض به ماسبيرو في تعزيز القوة الناعمة المصرية.

وثمن الشوربجي جهود رئاسة الوطنية للإعلام في استعادة ريادة ماسبيرو ، مؤكدا دعم الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسساتها جهود المبدعين في ماسبيرو في مهمتهم الثقيلة في معركة الوعي التي تحفزنا عليها القيادة السياسية ، سيما وما تملكه المؤسسات الصحفية القومية من امكانات داعمة للإنتاج المشترك بين الهيئتين .. فضلا عن شراكة طموح في انجاز التحول الرقمي وفق التوجيهات الرئاسية .

من جانبه ثمن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام توقيع البرتوكول، سيما وأنه يأتي في ظل الاستعداد لاحتفال الإذاعة المصرية بمرور 100 عام علي تأسيسها ، حيث أصدرت الحكومة المصرية  قانون الإذاعة عام 1926 , وكذا احتفال مؤسسة الأهرام بمرور 150 عاما علي إصدارها كأعرق المؤسسات الصحفية في العالم .

وأضاف: نتطلع لهذا التعاون، ونجتهد في تجسيد البروتوكول الذي سيعد ما يشبه التوأمة الإعلامية ، تضاعف من التأثير المستوجب لعناصر القوي الناعمة المصرية في غمار معركة الوعي .

واشاد المسلماني بجهود الهيئة الوطنية للصحافة في استعادة مجد الصحافة القومية صاحبة الدور والريادة والعراقة، لافتا إلي ما تملكه المؤسسات الصحفية من تاريخ كبير وأرشيف ضخم سيكون أساساً للتعاون والإنتاج المشترك لا سيما بعد انطلاق مشروع رقمنة ماسبيرو.

المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية أحمد المسلماني بروتوكول التعاون بين الهيئتين

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