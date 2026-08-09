محمد فراج: المنظومة الرقمية الموحدة تدعم المصنعين وتعزز تنافسية الصناعة

أشاد المهندس محمد فراج، عضو الغرف التجارية وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بإطلاق وزارة الصناعة للمنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، مؤكدًا أنها تمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو تطوير بيئة الاستثمار الصناعي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

وقال فراج إن التحول الرقمي في القطاع الصناعي يفتح آفاقًا جديدة أمام المصنعين، من خلال توفير خدمات متكاملة عبر منصة واحدة، تبدأ من دراسة فكرة المشروع وإعداد دراسات الجدوى، وتمتد إلى مراحل التأسيس والتشغيل والتوسع والتسويق وفتح أسواق جديدة، وهو ما يسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمر.

فرص حقيقية للتشبيك بين المصانع

وأضاف أن إنشاء قاعدة بيانات صناعية رقمية موحدة يمثل أحد أهم عناصر نجاح المنظومة، لما توفره من فرص حقيقية للتشبيك بين المصانع، والتعرف على احتياجات السوق، وزيادة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، بما يدعم سلاسل التوريد الوطنية ويقلل من الاعتماد على الواردات.

وأشار فراج إلى أن إدماج خدمات الذكاء الاصطناعي ضمن المنظومة يعكس توجهًا نحو صناعة أكثر تطورًا وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية، مؤكدًا أن دعم المصانع المتعثرة والاستماع إلى شكاوى واستفسارات المستثمرين من شأنه أن يسهم في إزالة العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

وأكد عضو الغرف التجارية وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن أن هذه الخطوة تبعث برسالة تفاؤل وثقة للمستثمرين، وتؤكد حرص الدولة على بناء بيئة صناعية أكثر مرونة وتنافسية، مشددًا على أن دعم الصناعة المحلية وتمكين المصنع المصري هو الطريق نحو زيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

واختتم فراج بالتأكيد على أهمية تعاون مجتمع الأعمال والمصنعين مع وزارة الصناعة والاستفادة من الخدمات التي توفرها المنظومة، باعتبارها أداة جديدة يمكن البناء عليها لتحقيق طفرة في القطاع الصناعي، وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.