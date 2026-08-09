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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تكسر صمت مجتبى خامنئي.. فيديو غامض بعد أشهر من الاختفاء

مجتبى خامنئي
مجتبى خامنئي
فرناس حفظي

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، في محاولة لوضع حد للتكهنات التي أحاطت بمصيره وحالته الصحية، بعد غيابه عن الظهور العلني لعدة أشهر.

ولم تحدد التقارير الإيرانية تاريخ تصوير المقطع، فيما أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التقى مجتبى خامنئي في نهاية يوليو الماضي، في اجتماع تناول عددًا من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ويأتي نشر الفيديو في ظل حالة من الغموض تحيط بالقيادة الإيرانية منذ اندلاع الحرب، ولا سيما بعد مقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وتولي نجله مجتبى المنصب خلفًا له في مارس الماضي.

كان بزشكيان قد أدلى خلال الأسابيع الأخيرة بتصريحات متباينة بشأن طبيعة التواصل مع المرشد الأعلى الجديد، ففي 21 يوليو، قال إن تواصله مع مجتبى خامنئي "يتزايد يومًا بعد يوم"، قبل أن يقر في مطلع أغسطس بأن التواصل معه "صعب للغاية".

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، ناقش اجتماع نهاية يوليو عددًا من القضايا الملحة، في مقدمتها الملفات العسكرية والأمنية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

كما تناول الاجتماع تأمين الموارد، وإدارة النقد الأجنبي، وقطاع الطاقة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشريكة لإيران.

وفي مايو الماضي، تحدثت وسائل الإعلام الرسمية عن اجتماع آخر بين بزشكيان ومجتبى خامنئي استمر عدة ساعات، وكان أول لقاء معلن بينهما منذ تولي مجتبى منصب المرشد الأعلى.

محاولات لنفي الشائعات حول صحة خامنئي

ويأتي ظهور الفيديو  في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن صحة مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنًا منذ فترة طويلة.

ووفقًا للتقارير الإيرانية، فقد أصيب مجتبى بجروح خطيرة خلال غارة جوية أمريكية وإسرائيلية في 28 فبراير الماضي، وهي الغارة نفسها التي أسفرت عن مقتل والده وسلفه علي خامنئي، في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكان مجتبى خامنئي، حتى قبل توليه منصب المرشد الأعلى، معروفًا بابتعاده الشديد عن الظهور الإعلامي والعام، ما زاد من الغموض المحيط به بعد توليه المنصب.

وفي محاولة لتهدئة التكهنات، أعلن نائب قائد قوات الباسيج، قاسم قريشي، أن السلطات الإيرانية ستنشر خلال الفترة المقبلة مقاطع فيديو ووثائق جديدة تُظهر مجتبى خامنئي خلال وجوده بين المواطنين وفي الشوارع، وكذلك خلال اجتماعات مع قادة القوات المسلحة.

ونقلت وكالة رويترز عن قريشي قوله إن الوثائق التي سيتم نشرها ستكشف مجددًا ما وصفهم بـ"أعداء الشعب الإيراني ومفتريه".

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة من السلطات الإيرانية للرد على التكهنات المتزايدة بشأن الحالة الصحية للمرشد الأعلى الجديد، وتفسير غيابه الطويل عن المشهد العام، في ظل استمرار الغموض حول وضع القيادة الإيرانية.

المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مقتل المرشد الإيراني

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