بزشكيان: التواصل مع مجتبى خامنئي صعب للغاية في الوقت الراهن

أثارت تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن صعوبة التواصل مع المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في الوقت الراهن اهتمامًا واسعًا، في ظل استمرار التساؤلات حول آليات إدارة القرار داخل الجمهورية الإسلامية، وتزامنًا مع مرحلة تشهد فيها إيران تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متشابكة.

وقال بزشكيان إن التواصل مع المرشد الأعلى "صعب للغاية" خلال الفترة الحالية، في إشارة تعكس الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن أسباب تلك الصعوبة أو طبيعة الترتيبات المتبعة للتواصل مع قيادة الدولة. وتأتي هذه التصريحات بعد أسابيع من تأكيد الرئيس الإيراني أن مستوى التواصل مع المرشد الأعلى "يزداد يومًا بعد يوم"، في تصريحات بثها الإعلام الرسمي الإيراني خلال يوليو الماضي.

وتأتي تصريحات بزشكيان في وقت تواصل فيه إيران إدارة ملفات داخلية وخارجية معقدة، تشمل المباحثات المتعلقة بمضيق هرمز، والعلاقات مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، إضافة إلى تداعيات الحرب والعقوبات على الاقتصاد الإيراني، وهي ملفات تستلزم تنسيقًا مستمرًا بين مؤسسات الدولة المختلفة.

وخلال الأشهر الماضية، تزايدت التكهنات بشأن ظهور المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في المناسبات العامة، بعدما اقتصرت إطلالاته على بيانات مكتوبة دون تسجيلات مصورة أو صوتية جديدة، وهو ما أرجعته مصادر مطلعة إلى اعتبارات أمنية وصحية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

ويرى محللون أن تصريحات الرئيس الإيراني لا تعني بالضرورة وجود خلاف مؤسسي بين الرئاسة ومكتب المرشد، لكنها تعكس طبيعة الإجراءات الأمنية المشددة المحيطة بقيادة الدولة في المرحلة الحالية، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية التي تواجهها إيران.

وفي المقابل، تشير تقارير دولية إلى وجود تباينات في الرؤى داخل مراكز صنع القرار الإيرانية بشأن أولويات المرحلة المقبلة، ولا سيما في ما يتعلق بإدارة العلاقات الخارجية، وآليات التعامل مع الضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية، ومسار التفاوض مع الولايات المتحدة. إلا أن المسؤولين الإيرانيين يؤكدون باستمرار أن مؤسسات الدولة تعمل في إطار تنسيق مشترك، وأن القرارات الاستراتيجية تُتخذ وفق الأطر الدستورية المعمول بها.

ويأتي هذا الجدل في وقت تسعى فيه طهران إلى الموازنة بين متطلبات الأمن القومي واستمرار التحركات الدبلوماسية، وسط متابعة دولية لطبيعة العلاقة بين الرئاسة والمرشد الأعلى، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في رسم السياسات الداخلية والخارجية لإيران خلال المرحلة المقبلة.

