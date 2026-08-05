بعد الموجة الحارة.. رئيس النمسا: بلادنا لا تتحمل فوق 40 درجة

وجه الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، تحذيراً شديد اللهجة بشأن التبعات الخطيرة لأزمة المناخ، بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد.



وفي تصريح لافت عبر منصة "إكس"، عبّر رئيس النمسا، بلغة صريحة ومباشرة، عن قلقه البالغ قائلاً: "لنقل الأمور كما هي: الجو حار بشكل كبير".



وأكد فان دير بيلين، في ندائه، أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها حاجز الـ 40 درجة مئوية يهدد بتحويل أجزاء من الوطن إلى مناطق غير صالحة للعيش على المدى الطويل، مشدداً على مطلبيْن أساسيين هما حماية مناخية حازمة من خلال التسريع من عملية التخلي عن الوقود الأحفوري والالتزام الجاد بالأهداف المناخية لكبح ظاهرة الاحتباس الحراري، واتخاذ تدابير استباقية للحد من آثار موجات الحر، وحماية البيئة لضمان استمرارية الحياة للأجيال القادمة.

