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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2025، انطلقت اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 ، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2026 للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إيذانًا ببدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين بالنظامين الحديث والقديم، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب طوال فترة المرحلة الأولى.

  تنسيق المرحلة الأولى 2026
وأعلنت وزارة التعليم العالي ، أن تسجيل الرغبات 2026 بدأ صباح اليوم الأربعاء 5 أغسطس، ويستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026، على أن يُغلق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة مساءً من اليوم الأخير.

وفي أعقاب بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2026، تصدرت كلمة "مؤشرات تنسيق الجامعات 2025" محركات البحث وخاصة "جوجل"، مع بدء الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن توقعات الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

ينشر موقع صدى البلد فيما يلي توقعات ومؤشرات تنسيق الجامعات 2026، والتي يمكن اعتبارها نموذجًا استرشاديًا حتى ظهور التنسيق الرسمي:

كلية الطب البشري: 92.9%

كلية طب الأسنان: 92.2%

كلية الصيدلة: 91.8%

كلية العلاج الطبيعي: 91.3%

كلية الهندسة: 87.5%

كلية الحاسبات والمعلومات (شعبة رياضة): 83.41%

كلية التمريض: 84.41%

كلية الألسن: 84.41%

كلية الآثار: 78%

كلية الإعلام: 83.17%

كلية السياسة والاقتصاد: 85.12%

كلية الآداب: 60.85%

كلية التجارة: 68.70%

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