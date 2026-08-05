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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تنظم ورشة عمل لمنظم رحلات دولي

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورشة عمل لمنظم رحلات دولي، أحد أكبر منظمي الرحلات بمنطقة شرق أوروبا، ولاسيما في السوق البولندي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

كبار منظمي الرحلات 

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون مع كبار منظمي الرحلات والشركاء الدوليين، واستعراض أحدث المستجدات التي يشهدها المقصد السياحي المصري وما يقدمه من منتجات وتجارب سياحية متنوعة، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليه.

وعلى هامش ورشة العمل، التقى الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بممثلي الشركة، حيث أكد على حرص الهيئة على توسيع التعاون المشترك من خلال تنفيذ حملات ترويجية، وتنظيم رحلات تعريفية وورش عمل وقوافل سياحية، إلى جانب استضافة التجمع السنوي Star Way، الذي تعتزم الشركة تنظيمه بمدينة شرم الشيخ بنهاية العام الجاري.

كما استعرض الخطة التسويقية للهيئة للعام المالي 2027/2026، والتي تتضمن حزمة من الأنشطة المهنية والجماهيرية الهادفة إلى تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري في الأسواق الدولية.

وخلال ورشة العمل، قدمت الهيئة عرضًا تقديمياً حول أبرز المشروعات والتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد المصري، فضلًا عن أحدث مستجدات برنامج الحملات الترويجية الدولية المشتركة، فيما استعرض فريق Coral Travel خطته للترويج للمقصد السياحي المصري بمختلف الأسواق المستهدفة.

وقد شارك في ورشة العمل، من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، السيد عماد فتحي رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية، والأستاذة سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي، والسيد محمد محسن مدير إدارة الأمريكتين وشبه جزيرة أيبريا والمُشرف على مجموعة عمل الحملات الترويجية المشتركة، إلى جانب مديري الوحدات ومسئولي الأسواق بالهيئة.

كما شارك من جانب Coral Travel السيد Yilmaz Combak المدير العام لشركة Odeon Tours Egypt، والسيد Ezzet Etke الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة Coral Travel، والأستاذة Alexandra Shamyshova مدير التسويق والشراكات الترويجية بشركة Coral Travel.

ويُذكر أن الهيئة نفذت مؤخرًا، بالتعاون مع Coral Travel، عددًا من الأنشطة الترويجية في أسواق شرق أوروبا ودول البلطيق، شملت حملات مشتركة في السوقين البولندي والألماني، واستضافة فعالية Synergy 2026 بمدينتي العلمين الجديدة ومرسى مطروح، بمشاركة أكثر من 200 وكيل سياحي وممثل لشركات السياحة والطيران ووسائل الإعلام من بولندا ودول وسط وشرق أوروبا، إلى جانب تنظيم رحلات تعريفية وقوافل سياحية في جمهورية التشيك ودول البلطيق.

ويُعد Coral Travel أحد أبرز منظمي الرحلات الدوليين العاملين بالمقصد السياحي المصري، حيث يسهم في جذب أكثر من مليون سائح سنويًا من أسواق رئيسية، تشمل ألمانيا وبولندا وروسيا ودول شرق أوروبا، بالإضافة إلى دول البلطيق وسويسرا.
 

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