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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الأمريكية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الأمريكية من وكالات أنباء وصحف وقنوات تليفزيونية، وذلك خلال زيارته لمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية لافتتاح معرض "كنوز الفراعنة" الذي يستضيفه متحف دي يونج خلال الفترة من 30 يوليو 2026 وحتى 31 يناير 2027.

وخلال هذه اللقاءات، تحدث الوزير عن التعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الآثار، مشيراً إلى البعثات الأثرية الأمريكية التي تعمل في العديد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية سواء في مجال الحفائر أو الترميم، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واسترداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، مشيراً إلى أن مصر استعادت، خلال العام الماضي، نحو 60 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية بموجب هذا التعاون.

كنوز الفراعنة 

كما أكد الوزير أن معرض «كنوز الفراعنة» الذي تم افتتاحه في محطته الثانية بعد انتهاء مدة عرضه في العاصمة الإيطالية روما، يُقدم للزائرين نماذج مختارة بعناية من ثراء وتنوع المجموعات الأثرية المصرية، حيث يضم مجموعة متميزة من التوابيت والتماثيل والحُلي تعكس ما تميز به الفنان المصري القديم من دقة وإبداع ومهارة استثنائية.

كما أكد على أهمية المعارض الأثرية الدولية في الترويج للمقصد المصري لما تتيحه للجمهور من فرصة للتعرف على ثراء الحضارة المصرية العريقة، وما تمثله من حافز لزيارة مصر.

وخلال اللقاءات، أشار  شريف فتحي إلى النمو الذي تشهده الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى المقصد المصري، والتي سجلت زيادة بنسبة 2% خلال النصف الأول من العام الجاري رغم الأحداث الإقليمية بالمنطقة، مشيرًا إلى نجاح الحملات الترويجية التي تنفذها مصر في الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل سوقًا سياحية واسعة ومتنوعة، وهو ما يتطلب تعزيز الحضور المصري بها.


وتناولت اللقاءات الحديث عن الحفاظ على الآثار المصرية، حيث أكد الوزير أن حماية الآثار المصرية وصيانتها تعد أولوية للوزارة، حيث تقوم بصفة دورية بأعمال الصيانة والترميم، مؤكداً على أن سلامة الآثار المصرية وحماية التراث الحضاري تأتي فوق أي عائد اقتصادي قد يتحقق من فتح المواقع الأثرية أمام الحركة السياحية، لافتاً إلى مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.

وتطرق أيضاً للحديث عن منطقة الساحل الشمالي، وما تشهده من نمو في الحركة السياحية الوافدة إليها، لافتاً إلى أن مطار العلمين الدولي شهد خلال العام الجاري ارتفاعاً في رحلات الطيران حتى الآن بنسبة 30% عن العام الماضي.


وتحدث أيضاً عن المشروعات الجديدة التي تتم في مصر ومنها مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، والجهود المبذولة لاستقبال مصر لظاهرة الكسوف الكلي يوم 2 أغسطس 2027، والطلب العالمي على مشاهدته من محافظة الأقصر، لافتاً إلى أن هناك فريق عمل مشترك بين الوزارة والقطاع الخاص من شركات السياحة والمنشآت الفندقية لضمان وجود عدد كاف من رحلات الطيران والغرف الفندقية لاستيعاب هذا الطلب الكبير.

وفي ختام هذه اللقاءات، دعا الوزير الشعب الأمريكي إلى زيارة مصر والاستمتاع بتنوع منتجاتها السياحية التي لا تُضاهى، والتي تمنح للزائرين الفرصة للاستمتاع بتجارب سياحية استثنائية ومتنوعة.

وزير السياحة والآثار الإعلام الأمريكية كنوز الفراعنة مصر السياحة

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