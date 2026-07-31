قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 ألف طبيب بلا عمل .. تحذير عاجل من نقيب الأسنان لهذا السبب
إيطاليا تعيد مؤقتًا فرض الرقابة على الحدود مع إسبانيا على خلفية أزمة الهجرة
بعد زيادة الفاتورة .. تعرف على أسعار شرائح الكهرباء
برلماني: نجاح الدبلوماسية المصرية يؤكد أنها الضامن الرئيسي لاستقرار المنطقة وحماية حقوق الفلسطينيين
هاو : حان الوقت المناسب لرحيلي عن نيوكاسل
أحمد القاضي: جروبات كشف الخيانة تحولت إلى موضة وتستهدف خراب البيوت
الاستعلامات : التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات حادث ميناء دمياط
تحطم مقاتلة أمريكية في كاليفورنيا وإصابة الطيار
بقُبلة على عمامته.. محمود صديق يتسلم مهام رئاسة جامعة الأزهر خلفا للدكتور سلامة داود
عمدة موسكو : إسقاط مسيّرة تتجه نحو العاصمة الروسية
مكمل غذائي يبطئ الشيخوخة ويعزز هرمون التستوستيرون.. دراسة تكشف
ذروة الصيف غدًا.. الأرصاد ترفع مستوى التحذير والحرارة تصل 44 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«سيارة قطعت الطريق أمامي».. اعترافات سائق أتوبيس رأس سدر تكشف تفاصيل لحظات ما قبل الحادث

الأتوبيس الذي تعرض للحادث
الأتوبيس الذي تعرض للحادث
ايمن محمد

كشفت التحقيقات الجارية في حادث الأتوبيس السياحي الذي وقع على طريق رأس سدر - عيون موسى، قبل كارتة أبو صويرة، عن أقوال رامي ملاك شحاتة، سائق الأتوبيس، الذي أوضح ملابسات الحادث أمام جهات التحقيق.

وقال السائق، في أقواله، إنه فوجئ بسيارة تقطع الطريق أمام الأتوبيس أثناء سيره، فحاول تفادي الاصطدام بها، إلا أن عجلة القيادة اختلت بيده، ما اضطره إلى الانحراف ناحية جانب الطريق، ليصطدم بسيارة نقل كانت متوقفة على الرمال، وهو ما أسفر عن وقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 32 شخصًا، بينهم 28 سائحًا و4 مصريين، وتم نقلهم إلى مستشفيي رأس سدر وشرم الشيخ لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة رأس سدر قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق قبل كارتة أبو صويرة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 833 لسنة 2026 جنح رأس سدر، فيما باشرت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال السائق والشهود.

كما أمرت جهات التحقيق بإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة لسائق الأتوبيس، وجاءت نتيجة التحليل سلبية، بما يؤكد عدم تعاطيه أي مواد مخدرة وقت وقوع الحادث.

وعقب الحادث، وجه اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، الأجهزة التنفيذية والصحية برفع درجة الاستعداد، وتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية للمصابين، كما تابع حالتهم الصحية ميدانيًا، فيما زار السفير التركي مستشفى رأس سدر للاطمئنان على المصابين من مواطني بلاده.

وفي اليوم التالي للحادث، غادر 23 مصابًا المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، بينما نُقل 3 مصابين إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال العلاج، واستمر 6 مصابين في مستشفى رأس سدر، بينهم سائق الأتوبيس والسائق المساعد.

وفي تطور لاحق، غادر جميع المصابين المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، كما تم نقل 3 مصابين أتراك بطائرة خاصة من مطار شرم الشيخ الدولي إلى العاصمة التركية أنقرة لاستكمال العلاج.

جنوب سيناء حادث رأس سدر اعترافات السائق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

تنسيق الجامعات

93.5% للطب 89.2% للهندسة والأسنان 92.8%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

استهلاك الكهرباء

أول 50 كيلووات بـ137 جنيهًا.. خطوات فعالة لتقليل استهلاك الكهرباء بالعداد الكودي

الدكتور محمد سعد

هل يحدث تبديل بالأوراق أو تلاعب بالدرجات بكنترولات الثانوية العامة؟ مسئول يكشف

ترشيحاتنا

وزارة الكهرباء

الكهرباء: الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويا الفارق بين المحاسبة وتكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الأمريكية

زاهي حواس

كنوز الفراعنة .. نائب حاكم كاليفورنيا تستعيد ذكريات 15 عاماً مع زاهي حواس

بالصور

بألوان زاهية .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة على الشاطئ

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

مكمل غذائي يبطئ الشيخوخة ويعزز هرمون التستوستيرون.. دراسة تكشف

مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة
مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة
مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة

وصفة سريعة للعشاء .. حضري بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا

طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا
طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا
طريقة عمل بطاطس بالبيض والبلوبيف والموزاريلا

السجائر الإلكترونية تضر باللياقة البدنية.. وتحذيرات خاصة للشباب

الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة
الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة
الفيب والتدخين.. تأثير متشابه على اللياقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد