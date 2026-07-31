«سيارة قطعت الطريق أمامي».. اعترافات سائق أتوبيس رأس سدر تكشف تفاصيل لحظات ما قبل الحادث

كشفت التحقيقات الجارية في حادث الأتوبيس السياحي الذي وقع على طريق رأس سدر - عيون موسى، قبل كارتة أبو صويرة، عن أقوال رامي ملاك شحاتة، سائق الأتوبيس، الذي أوضح ملابسات الحادث أمام جهات التحقيق.

وقال السائق، في أقواله، إنه فوجئ بسيارة تقطع الطريق أمام الأتوبيس أثناء سيره، فحاول تفادي الاصطدام بها، إلا أن عجلة القيادة اختلت بيده، ما اضطره إلى الانحراف ناحية جانب الطريق، ليصطدم بسيارة نقل كانت متوقفة على الرمال، وهو ما أسفر عن وقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 32 شخصًا، بينهم 28 سائحًا و4 مصريين، وتم نقلهم إلى مستشفيي رأس سدر وشرم الشيخ لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة رأس سدر قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق قبل كارتة أبو صويرة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 833 لسنة 2026 جنح رأس سدر، فيما باشرت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال السائق والشهود.

كما أمرت جهات التحقيق بإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة لسائق الأتوبيس، وجاءت نتيجة التحليل سلبية، بما يؤكد عدم تعاطيه أي مواد مخدرة وقت وقوع الحادث.

وعقب الحادث، وجه اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، الأجهزة التنفيذية والصحية برفع درجة الاستعداد، وتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية للمصابين، كما تابع حالتهم الصحية ميدانيًا، فيما زار السفير التركي مستشفى رأس سدر للاطمئنان على المصابين من مواطني بلاده.

وفي اليوم التالي للحادث، غادر 23 مصابًا المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، بينما نُقل 3 مصابين إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال العلاج، واستمر 6 مصابين في مستشفى رأس سدر، بينهم سائق الأتوبيس والسائق المساعد.

وفي تطور لاحق، غادر جميع المصابين المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، كما تم نقل 3 مصابين أتراك بطائرة خاصة من مطار شرم الشيخ الدولي إلى العاصمة التركية أنقرة لاستكمال العلاج.