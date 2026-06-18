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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير الطرق الداخلية بأحياء 102 وحدة بطور سيناء

أعمال الرصف في طرق
أعمال الرصف في طرق
ايمن محمد

تواصل محافظة جنوب سيناء   تنفيذ ومتابعة المراحل النهائية لأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بعدد من الأحياء السكنية، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، الرامية إلى تحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الأعمال تقدمًا ملحوظًا في أحياء 102 وحدة، وبدر، و60 وحدة، وحي محمود، ومنطقة محمود جمعة ، حيث يجري الانتهاء من أعمال الرصف ووضع الطبقات الأسفلتية النهائية بعدد من الشوارع الداخلية، بما يسهم في تحسين حركة المرور وتيسير تنقل المواطنين داخل تلك المناطق.

كما شملت الأعمال استكمال رصف الطرق المحيطة بالخدمات الحيوية، والانتهاء من تنفيذ البلدورات وأعمال التجميل والتطوير، بما يعزز من المظهر الحضاري للمدينة ويرفع من كفاءة شبكة الطرق الداخلية.

وتُنفَّذ هذه المشروعات تحت إشراف ومتابعة مديرية الطرق والنقل بجنوب سيناء، برئاسة المهندس رضا أحمد، مدير عام المديرية، الذي يواصل متابعة معدلات التنفيذ ميدانيًا لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الأعمال المنفذة.

وفي السياق ذاته، جرى الانتهاء من تركيب وتشغيل أعمدة الإنارة العامة بالمناطق المستهدفة، مع تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة، بما يحقق كفاءة التشغيل ويحافظ على الموارد.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة جنوب سيناء لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين شبكة الطرق الداخلية بالأحياء السكنية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مدينة طور سيناء.

جنوب سيناء رصف طرق طور سيناء تطوير

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