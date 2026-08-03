وزير الخارجية الباكستاني يدعو عراقجي لزيارة إسلام أباد في أقرب وقت ممكن

تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الإثنين، مع وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع المتدهور في القدس المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها، إن “دار” وجه دعوة إلى وزير الخارجية الإيراني لزيارة إسلام أباد في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن طهران ومسقط تتفاوضان- بوصفهما دولتين ساحليتين- على تحديد ممر ملاحي واحد يضم مسارين للدخول والخروج، موضحاً أن التفاهم المرتقب لا يعني تلقائياً إعادة فتح المضيق.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن المفاوضات مع عُمان استمرت بجدية خلال الأيام السبعة أو الثمانية الماضية، وشملت تبادل خرائط ودراستها بمشاركة خبراء والجهات الإيرانية المعنية، معرباً عن أمل طهران في التوصل قريباً إلى ترتيب مؤقت يضمن سلامة الملاحة.