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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 في تفجير انتحاري قرب مركز شرطة في باكستان

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام باكستانية، بمقتل 7 أشخاص وأصابة 18 آخرين، الأحد، جراء تفجير انتحاري استهدف محيط مركز للشرطة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وفي وقت سابق، نفذت السلطات الباكستانية عملية أمنية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، أسفرت عن مقتل خمسة مسلحين خلال اشتباكات مع القوات الأمنية.

واستندت الجهات الأمنية إلى معلومات استخباراتية، واستهدفت موقعًا لمسلحين في منطقة جبلية، قبل أن تنتهي المواجهات والسيطرة على الموقع.

وضبطت القوات خلال العملية أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية لملاحقة الجماعات المسلحة وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية.

وتأتي العملية في ظل تكثيف باكستان إجراءاتها الأمنية في المناطق القريبة من الحدود مع أفغانستان، لمواجهة تصاعد نشاط الجماعات المسلحة خلال الفترة الأخيرة.

باكستان إقليم خيبر بختونخوا أفغانستان الشرطة الباكستانية

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