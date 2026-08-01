مقـ..تل 5 مسلحين خلال عملية أمنية شمال غربي باكستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم "السبت" مقتل أحد جنوده وخمسة مسلحين جراء عملية نفذتها قوات الأمن في مقاطعة "شمال وزيرستان" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، في بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية، بأن قوات الأمن نفذت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في منطقة "رازماك" بالمقاطعة؛ ما أدى إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين وسقوط ضحايا في صفوفهما.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".