قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على كرسي متحرك.. أخر ظهور لـ والد تامر حسني قبل رحيله
في أولى جولاته الميدانية.. صديق يتفقد سير اختبارات القدرات بتربية الأزهر
مساعد وزير التموين: البيانات اللحظية تساعد الأجهزة على رصد أي مخالفة فورًا
بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر
إيران توضح سبب انفجار في محيط مدينة إسلام آباد
تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لمعتمد جمال قبل انطلاق الموسم الجديد
حفظ التحقيقات مع مؤلف مسلسل فخر الدلتا بتهمة التحرش بفتيات
ألقته من أعلى سطح عقار.. إحالة صغيرة أنهت حياة رضيعها في الجيزة للجنايات
بعد فشل صفقة بشكتاش.. مفاجأة تركية جديدة تقرّب محمد صلاح من وجهته المقبلة .. تفاصيل مهمة
جديد فى الزمالك.. إيشو يتمرد والإدارة ترفض الوصاية| إيه الحكاية؟
من ناشئ إلى نجم .. كيف كسب حمزة عبد الكريم ثقة مدرب برشلونة في ليلة واحدة؟
لا تتعجل تغيير الباقة.. 8 أسباب قد تفسر بطء الإنترنت وكيفية علاجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقـ..تل 5 مسلحين خلال عملية أمنية شمال غربي باكستان

باكستان
باكستان
أ ش أ

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم "السبت" مقتل أحد جنوده وخمسة مسلحين جراء عملية نفذتها قوات الأمن في مقاطعة "شمال وزيرستان" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، في بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية، بأن قوات الأمن نفذت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في منطقة "رازماك" بالمقاطعة؛ ما أدى إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين وسقوط ضحايا في صفوفهما.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

الجيش الباكستاني شمال وزيرستان إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

أرشيفي

تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

مدير أمن الغربية

الغربية: انتشال الجثة الثانية لرجل من أسفل أنقاض منزل زفتي المنهار | شاهد

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

ترشيحاتنا

منتخب مصر للناشئات

القومي للمرأة يهنئ منتخب مصر للناشئات بالتتويج ببطولة العالم للإسكواش

مناقشة رسالة ماجستير

والدها متوفى.. باحثة ماجستير تبكي خلال مناقشة رسالتها: “ربنا عوضني بعمي”

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد