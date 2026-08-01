المراجعة السابعة تمرر 1.8 مليار دولار لمصر.. ما المكاسب المنتظرة للاقتصاد؟

لم يكن إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مجرد خطوة إجرائية، بل يمثل دفعة مالية واقتصادية جديدة تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، وتؤكد استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الصندوق.

ويتيح القرار لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاحتياطي النقدي، ودعم استقرار سوق الصرف، واستكمال الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وبينما ينظر البعض إلى التمويل باعتباره دعما مباشرا للاقتصاد، حيث أن أهميته تتجاوز قيمة المبلغ نفسه، إذ يحمل رسالة ثقة للمستثمرين والمؤسسات الدولية بأن مصر لا تزال ملتزمة بمسار الإصلاح الاقتصادي، وهو ما قد ينعكس على تدفقات الاستثمار والتمويل خلال الفترة المقبلة.

ماذا أقر صندوق النقد؟

وافق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، بما يسمح بصرف نحو 1.5 مليار دولار من البرنامج الأساسي، إضافة إلى نحو 272 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، ليصل إجمالي التمويل الجديد إلى نحو 1.8 مليار دولار، كما أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود رغم استمرار التحديات الإقليمية والعالمية.

لماذا تعد المراجعة السابعة مهمة؟

وتأتي هذه المراجعة باعتبارها إحدى المحطات الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ تعكس تقييم الصندوق لمدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية المتفق عليها.

ويرى الصندوق أن مصر حققت تقدما في عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق انضباط مالي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية.

ماذا تستفيد مصر من الـ 1.8 مليار دولار؟

والتمويل الجديد يحقق عدة مكاسب، أبرزها:

دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات الخارجية.

تحسين ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

تسهيل الحصول على تمويلات واستثمارات جديدة من شركاء التنمية.

دعم استقرار سوق النقد الأجنبي والاقتصاد الكلي بصورة عامة.

كما أن موافقة الصندوق تعد بمثابة شهادة إيجابية على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح، وهو ما تتابعه مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرون العالميون عن كثب.

ما أبرز الإصلاحات التي طالب بها الصندوق؟

رغم إشادته بعدد من المؤشرات الاقتصادية، أكد صندوق النقد أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها:

زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

تسريع برنامج بيع حصص من الشركات المملوكة للدولة.

الاستمرار في ضبط المالية العامة.

الحفاظ على مرونة سعر الصرف.

مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالمناخ والاستدامة.

كيف ينعكس القرار على الاقتصاد المصري؟

وأهمية القرار لا تتوقف عند قيمة التمويل، بل تمتد إلى الرسائل التي يبعث بها للأسواق العالمية، إذ يمنح المستثمرين قدرا أكبر من الثقة في الاقتصاد المصري، ويخفض مخاوف التمويل الخارجي، كما يدعم قدرة الدولة على تنفيذ خططها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، يؤكد أن الاستفادة الحقيقية من هذه التمويلات ترتبط باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، وتحفيز الاستثمار الخاص، بما ينعكس على معدلات النمو وفرص العمل.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن إقرار صندوق النقد الدولي للمراجعة السابعة يعكس القرار ثقة الصندوق في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحقيق الانضباط المالي، والمضي في الإصلاحات الهيكلية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يساهم في تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، ويزيد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري لا يزال يحظى بدعم دولي.

وأشار الإدريسي، إلى أن أهمية الـ1.8 مليار دولار لا تكمن فقط في قيمتها المالية، بل في تأثيرها الإيجابي على ثقة الأسواق، إذ غالبًا ما يفتح اعتماد المراجعة الباب أمام تدفقات استثمارية وتمويلات إضافية من مؤسسات دولية ومستثمرين أجانب، لكن في المقابل، فإن استمرار البرنامج يعني أيضا استمرار الالتزام بتنفيذ إصلاحات، مثل توسيع دور القطاع الخاص، وتعزيز الإيرادات العامة، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية، مع الحفاظ على شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

واختتم: "والمراجعة السابعة تعد مؤشرا إيجابيا على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، لكنها ليست نهاية برنامج الإصلاح، بل خطوة جديدة تتطلب استمرار الإصلاحات وتحويل هذا الدعم إلى نمو اقتصادي مستدام وفرص عمل وزيادة في الإنتاج والصادرات".

والجدير بالذكر، أن يمثل إقرار المراجعة السابعة لصندوق النقد الدولي محطة جديدة في مسار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ويوفر تمويلا إضافيا يعزز الاستقرار المالي ويدعم ثقة الأسواق.

لكن في المقابل، تبقى الاستفادة القصوى من هذه الخطوة رهينة باستكمال الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، بما يضمن تحويل التمويل الخارجي إلى نمو اقتصادي مستدام ينعكس على حياة المواطنين.