أمين «البحوث الإسلامية» يتفقد منطقة وعظ قنا ويشدد على الانضباط في العمل

أجرى الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، زيارة ميدانية إلى منطقة وعظ قنا، التقى خلالها الوعاظ والواعظات، وذلك لمتابعة سير العمل الدعوي، والوقوف على تنفيذ الخطط والبرامج الميدانية بالمحافظة.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال اللقاء أهمية مواصلة تطوير الأداء الدعوي بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، والالتزام بالخطة الدعوية التي تستهدف نشر الفكر الوسطي، وترسيخ قيم الانتماء والوعي.

التفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين

وشدد على ضرورة التواجد الفاعل في مختلف المؤسسات والمجالات المجتمعية، والتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين، بما يعكس رسالة الأزهر الشريف في خدمة المجتمع.

واستمع الأمين العام إلى عرضٍ حول أبرز الأنشطة والبرامج الدعوية التي تنفذها منطقة وعظ قنا، كما ناقش مع الوعاظ أبرز التحديات التي تواجه العمل الميداني، مؤكدًا حرص الأمانة العامة للمجمع على تقديم الدعم اللازم، وتبادل الخبرات، وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف مناطق الوعظ بالجمهورية.

وعلى هامش الزيارة، تفقد لجان الفتوى التابعة لمنطقة وعظ قنا، واطلع على آليات استقبال الجمهور والرد على استفساراتهم، مؤكدًا أهمية التيسير على الناس، والالتزام بالمنهج الأزهري الوسطي في الإفتاء، وسرعة إنجاز الفتاوى مع مراعاة الدقة العلمية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الدينية الرسمية.

واختتم الزيارة بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية لمناطق الوعظ بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، بما يضمن المتابعة المباشرة، والارتقاء بجودة العمل الدعوي، وتحقيق رسالة الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين وبناء الوعي المجتمعي.