أمين البحوث الإسلامية يهنئ الدكتور محمود صديق لتكليفه بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر

يتقدم الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بخالص التهنئة إلى الأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكليفه بالقيام بأعمال رئيس الجامعة.

وأعرب فضيلة الأمين العام عن خالص تمنياته للدكتور محمود صديق بالتوفيق والسداد في أداء هذه المسؤولية، وأن يعينه الله على مواصلة مسيرة جامعة الأزهر العلمية والأكاديمية، وتعزيز دورها الرائد في خدمة العلم والبحث العلمي، بما يحقق رسالة الأزهر الشريف، في ظل القيادة الحكيمة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأكد الأمين العام أن جامعة الأزهر بما تمتلكه من تاريخ عريق وكوادر علمية متميزة، ستواصل أداء رسالتها في إعداد الأجيال وخدمة المجتمع، متمنيًا للقائمين على أمرها دوام النجاح والتوفيق، وأن يسدد الله خطاهم لما فيه خير الجامعة والأزهر الشريف والوطن.