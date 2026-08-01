تراجع وظائف الدماغ وزيادة خطر ألزهايمر.. اعرف أضرار الإفراط في السكر

تتزايد التحذيرات الطبية من الإفراط في تناول السكر، بعدما كشفت دراسات حديثة عن تأثيراته التي لا تقتصر على الإصابة بالسكري أو أمراض القلب، بل تمتد لتشمل صحة الدماغ والقدرات الإدراكية، خاصة مع الاستهلاك المفرط خلال المراحل الأولى من العمر، وهو ما يدفع الخبراء إلى التأكيد على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن للوقاية من الأمراض المزمنة مستقبلًا.

132 دراسة تكشف العلاقة بين السكر وصحة الدماغ

قال الدكتور فؤاد عودة، خبير الصحة العامة، إن نتائج مراجعة علمية شملت نحو 132 دراسة أكدت أن الإفراط في تناول السكر يرتبط بزيادة معدلات الالتهابات في الجسم، إلى جانب ارتفاع خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن التأثير يمتد أيضًا إلى وظائف الدماغ والقدرات الإدراكية على المدى الطويل.

وأوضح، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج «صباح جديد» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أخطر مراحل التعرض لكميات كبيرة من السكر تكون خلال فترة الحمل وأول عامين من عمر الطفل، حيث يكون الدماغ في مرحلة النمو والتطور.

ألزهايمر.. "السكري من النوع الثالث"

وأضاف عودة أن بعض الباحثين يطلقون على مرض ألزهايمر وصف «السكري من النوع الثالث»، في إشارة إلى العلاقة بين اضطراب تنظيم السكر والأنسولين في الجسم وتراجع وظائف الدماغ مع التقدم في العمر.

وأشار إلى أن الأنسولين يؤدي دورًا أساسيًا في عمليات التعلم والذاكرة والقدرات الذهنية، وأن أي خلل في كفاءته قد ينعكس سلبًا على الأداء المعرفي ويزيد من احتمالات الإصابة بأمراض التدهور العصبي.

دعوة إلى الاعتدال في تناول السكر

وشدد خبير الصحة العامة على أهمية الاعتدال في استهلاك السكر والالتزام بنظام غذائي صحي منذ المراحل المبكرة من الحياة، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ بالعادات الغذائية السليمة، بما يسهم في الحفاظ على صحة الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مستقبلًا.