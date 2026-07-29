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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تتوقعها.. عشبة مهملة تعالج السكر

السكر
السكر
نتيجة الثانوية العامة 2026

يعد مرض السكري من الأمراض المزمنة الشائعة بين جميع الأعمار وهناك اعشاب تساعد في علاج هذه المشكلة.

ووفقا لما جاء في موقع drxe  يعالج أعراض مرض السكري.

أثبتت الدراسات التي أُجريت على الحيوانات قدرة المريمية على خفض مستويات الجلوكوز  فعلى سبيل المثال، قام باحثون من جامعة مينيو في البرتغال بإعطاء الفئران والجرذان شاي المريمية لاختبار تأثيراته المضادة لداء السكري. 

وخلصوا إلى أن تأثيراتها على مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام لدى الحيوانات السليمة، وتأثيراتها الشبيهة بالميتفورمين على خلايا الكبد لدى الجرذان، تشير إلى أن المريمية قد تكون مفيدة كمكمل غذائي في الوقاية من داء السكري من النوع الثاني عن طريق خفض مستوى الجلوكوز في بلازما الدم لدى الأفراد المعرضين للخطر.

بالإضافة إلى ذلك، عولجت فئران أُطعمت بنظام غذائي غني لتحفيز السمنة بالمريمية لمعرفة ما إذا كانت فوائد المريمية لمرض السكري تظهر في هذه الفئران البدينة. عولجت الفئران إما بمستخلص المريمية الميثانولي أو بمادة ضابطة لمدة خمسة أسابيع ونتيجة لذلك، شهدت الفئران التي أُعطيت المريمية تحسناً في حساسية الأنسولين وانخفاضاً في الالتهاب، مما دفع الباحثين إلى استنتاج أن "المريمية تُقدم بديلاً للأدوية في علاج مرض السكري والالتهاب المصاحب له.

السكر السكري المريمية فوائد المريمية مرض السكر

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