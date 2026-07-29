مخرج كليب حبيتك لـ عمرو دياب: الهضبة متواضع ويتعامل مع الجميع بدون غرور

كشف ليام علام، مخرج كليب "حبيتك" للفنان عمرو دياب، كواليس تعاونه مع الهضبة، مؤكدًا أن فكرة الكليب اعتمدت على جزء من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مخرج كليب "حبيتك" للفنان عمرو دياب يكشف كواليس تعاونه مع الهضبة

وقال ليام علام خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد:"أنا اشتغلت على فكرة الكليب ونفذتها، واعتمدت على جزء من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتواصلت مع عمرو دياب، وهو شجع الفكرة لأنه بيحب يجرب كل جديد".

وأضاف: "عمرو دياب شخص متواضع جدًا، وبيتعامل مع الكل بدون غرور أو تعالٍ، ودايمًا عنده استعداد لتجربة الأفكار الجديدة والمختلفة".