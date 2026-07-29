الزوراء العراقي يعسكر في مصر استعدادًا للموسم الجديد

وصل وفد فريق الزوراء العراقي، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة، للدخول في معسكر تدريبي خارجي، ضمن تحضيرات الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد، المقرر انطلاقه منتصف الشهر المقبل.

ويتخلل المعسكر خوض عدد من المباريات التجريبية، بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية، إلى جانب منح الكادر التدريبي فرصة الوقوف على جاهزية الفريق وتقييم مستوى الأداء قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.

معسكر الزوراء

ويُعد هذا المعسكر محطة مهمة في برنامج الإعداد، يسعى من خلالها الفريق إلى تعزيز الانسجام ورفع مستوى الأداء، تمهيداً لخوض منافسات الموسم بجاهزية تواكب تطلعات الفريق في الموسم الجديد.